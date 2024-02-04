الدورى الإسبانى.. جارسيا وبوديمير يقودان أوساسونا لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن جاغوبا اراستي المدير لفنى لفريق أوساسونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب "ال سادار"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الأسبانى "لليجا".

وجاء تشكيل فريق أوساسونا، كالتالى:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: خيسوس اريسو، دافيد غارسيا، أليخاندرو كاتينا، خوان كروز، روبين بينيا.

خط الوسط: بابلو ايبانييز، ايكير مونيوز، مويسيس غوميز.

خط الهجوم: راؤول غارسيا، انتي بوديمير.

ويحتل فريق أوساسونا المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة.