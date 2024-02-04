ختام فعاليات بانوراما الأنبياء الصغار بالقوصية

تختتم اليوم الأحد، فعاليات بانوراما "الأنبياء الصغار" التى تنظمها خدمة التربية الدينية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية.

تمتد انشطة الفعاليات إلى أربعة أيام من الأربعاء حتى أمس السبت للمرحلة الابتدائية بدير راهبات المحبة بالقوصية، وللمرحلة الأعدادية بمقر الكاتدرائية.

وتختتم فعاليات البانوراما بمرحلة الأطفال إلى دير درنكة اليوم الأحد، تحت أشراف الأب يوحنا ماهر راعي الكاتدرائية.

كان الأنبا مرقس وليم مطران الايبارشية قد التقى خدام ومخدومي المرحلة الاعدادية، حيث ناقش والشباب اهم موضوعات البانوراما وما يحمل كل سفر من كتب الانبياء الصغار بالكتاب المقدس.

وتمنى الأب المطران لخدمة التربية الدينية مزيد من النمو في معرفة كلمة الله والعمل بها.