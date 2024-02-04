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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

بالأسماء.. الأطباء الفائزون بتأشيرات الحج التكميلية

الأطباء الفائزين
الأطباء الفائزين بتأشيرات الحج
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أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء أسماء الفائزين بتأشيرات الحج التكميلية المقدمة من وزير الصحة إلي النقابة، ( أربع تأشيرات) ، أثناء القرعة العلنية التي أقيمت أمس السبت.

حضر القرعة د. خالد أمين الأمين العام المساعد ود. شادي صفوت مقرر اللجنة الاجتماعية والمسئولة عن رحلات الحج والعمرة ود.أحمد الشيخ مقرر لجنة الاعلام بالاضافة إلي وجود الطبيب شريف حمد زوام أحد الأطباء المتقدمين لرحلة الحج كشاهد علي إجراءات القرعة.

فاز بالتأشيرات كل من:
*الأساسي:
1- د/ اسماء كامل احمد
2- د/ احمد ممدوح احمد قنديل 
3- د/ نورهان ثروت حامد
4- د/ احمد محمود علي محمد
*الاحتياطي:-
5- د/ منار زكريا ابراهيم 
6- د/ حسام الدين حمدي محمد
7- د/ فاطمه عادل عبدالله
8- د/ محمود محمد عزت عبد المنصف
9- د/ دينا هاني احمد
10- د/ فاطمه الزهراء احمد
11- د/ مروة طارق ابراهيم 
12- د/ فاطمه محمود حواش 
13- د/ محمد رضوان محمد
14- د/ كريم احمد عبد الفتاح
15- د/ محمود عبد الصبورمحمد
16- د/ مني رمضان احمد
17- د/ احمد حامد زكي زهرة
18- د/ نهي سيد احمد السيد 
19- د/ صفاء الحسين احمد
20- د/ مروة صالح محمد صالح
21- د/ شريف حمدي محمد زوام.
رابط مراسم القرعة :  https://www.youtube.com/watch?v=DGWTOi3Uqc8

نقابة الأطباء اللجنة الاجتماعية بتأشيرات الحج التكميلية المقدمة من وزير الصح