مريض نفسي يتخلص من حياته بالقليوبية

أقدم شخص مريض نفسي على شنق نفسه والتخلص من حياته للأبد بمنطقة قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات مباحث مركز القناطر حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتخلص شخص من حياته في منزل بمنطقة قرنفيل دائرة المركز.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة شخص يدعى "و.س.ا" 47 عامًا، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، وأصيب بحالة نفسية سيئة مؤخرًا، وقام بربط حبل في سقف حجرة بالمنزل، وعلق نفسه من الرقبة فلقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.