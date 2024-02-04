الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لتشيلسى أمام وولفارهامبتون

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره وولفارهامبتون، وذلك بعد قليل على معلب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو – تياجو سيلفا – ديساسي – تشيلويل.

خط الوسط: كايسيدو – إنزو فيرنانديز– جالاجير.

خط الهجوم: نكونكو – ستيرلينج – بالمر.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق وولفارهامبتون الذى يحل ف المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة.