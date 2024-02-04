محافظ دمياط تتابع حملات ازالة التعديات على املاك الدولة من مركز السيطرة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الاسبوع الماضى ، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة..

حيث جاءت الحملات المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم خلالها إزالة ١٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، بقرية شرباص بمركز فارسكور..

وأشارت "محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ٢٣ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمساحة ١٢٤١ متر مربع، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى من المرحلة الأولى للموجة ال٢٢.

وأضافت " محافظ دمياط " ان اجمالى الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١١٠ حالة بمناطق مختلفة بمساحة اجمالية ٩٠٢٥.٥، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة ، وشددت " الدكتورة منال عوض " على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها ، والتصدي لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب .