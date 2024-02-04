اليابان: ارتفاع إجازات المعلمين بسبب أمراض عقلية إلى مستوى قياسي جديد

أظهر استطلاع رأي جديد، أجرته الحكومة اليابانية، أن عدد المعلمين الذين حصلوا على أجازة بسبب إصابتهم بأمراض عقلية في المدارس العامة بالبلاد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 6539 في السنة المالية 2022، مع الإشارة إلى زيادة عبء العمل وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كعامل محتمل.

وأفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/، أن الأرقام المُسجلة حتى شهر مارس الماضي ارتفعت بمقدار 642 عن العام السابق، وهو ما يمثل الزيادة السنوية الثانية على التوالي.

مع ذلك، قالت وزارة التعليم إن هذا المبلغ يمثل 0.71 في المائة من جميع المعلمين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، أو بنسبة 1 من كل 140 فردًا.