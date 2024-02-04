حملة مكبرة لتطهير المجاري المائية بأبوقرقاص

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير كافة المجاري المائية (الترع ـ المصارف) وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل التي تعوق سير حركة المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي، وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الرى والجهات المعنية وفي إطار الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض.



من جانبه، تابع تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اليوم الأحد ، أعمال تطهير ترعة الديروطية وذلك بالتنسيق مع إدارة الري بأبوقرقاص وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية ووفق برنامج زمنى لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية، لافتاً إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها، مؤكداً تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل المجاري المائية للحفاظ على الصحة العامة .



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