لليوم الثاني.. انطلاق فعاليات «يوم الخير» بمراكز شباب شمال سيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات مبادرة "يوم الخير" بمراكز شباب المحافظة لليوم الثاني علي التوالي لتوزيع الملابس الشتوية والبطاطين والمواد الغذائية على المستحقين من أفراد المجتمع، وذلك بالمجان، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،نجوي صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب،وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أن المبادرة تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة، وترسيخا لاستراتيجيتها في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، حيث يتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الرابعة، بعد أن لاقت المراحل الثلاثة السابقة، استحسانا للدور المجتمعي الذي استطاعت أندية الفتاة والمرأة القيام به كمساهمة في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

يذكر أن المبادرة يتم من خلالها تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكيسها، ويعقبها المرحلة الثانية ويتم فيها التوزيع وينقسم التوزيع داخل مراكز الشباب وأيضا في المنازل بمشاركة أعضاء اندية الفتاة بمراكز الشباب على مستوي المحافظة بواقع 13 نادى فتاة 4 ادارات فرعية علي مستوى المحافظة، بإشراف محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب، بشري ربيع منسق نادى الفتاه وفريق عمل الإدارة.