"التربية الاجتماعية من منظور ديني" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الأحد، لقاءً إعلاميًا بعنوان"التربية الاجتماعية من منظور ديني" وذلك بمقر قاعة المجمع الإعلامي بطور سيناء ، حاضر خلالها الشيخ محمود صلاح امام وخطيب بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء ، وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها ، تحت شعار " أسرتك ...ثروتك " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

أكد الشيخ محمود صلاح أن الاسلام منذ نشأته سعى إلى بناء مجتمع سوي بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعة والثقافية والفكرية ، على أسس ودعائم ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتغير الازمان والاشخاص وانما تبقى في نفوسهم دليلا على صدق الوحي من السماء .

وأشار صلاح إلى أن البحث عن الاستقرار الاجتماعي من بواعث الابداع والابتكار للافراد الذي يعود على المجتمعات بالنفع الدائم كنفع الشجرة المثمرة على سائر الاشجار ، كذلك نرى في المنهج الاسلامي الشامل لكل الشرائع الحث على التربط الاسري والدعوة الى احترام الاخر ونبذ العنف بكل أشكاله وصوره ، ناهيك عن قواعد بناء الاسرة واختيار الزوج والزوجة ، وتوابع الاختيار الخاطئ.

وأستعرض صلاح حقوق الوالد على الابن والعكس ، وما للزوج على الزوجة والضد وما أعده الله من نعيم وراحة وحياة طيبة لمن يستجيب والعقبات والمشاكل لمن أعرض عن ميزان المنهج الرباني ، خاصة وقد تباينت آراء المتخصصين في حل المشاكل الاسرية في ارتفاع نسب الطلاق والانفصال ، ومآلها جميعا البعد عن الدين والبحث عن الجانب المدي وترك الجانب الروحي الذي هو قسيم الجسد . موجهًا بضرورة متابعة الابناء والاهتمام بالزوجات والعكس لانه هذا الامر خط الدفاع الاول في انشاء اسرة قوية تجاه كل العوارض السلبية التي تحياه المجتمعات في عصر العولمة والدنيا المفتوحة والتي كانت بالامس بلا مقابل واليوم ندفع الفاتورة عن رضى لمواكبة العصر التكنولوجي السريع .

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