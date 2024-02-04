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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غدا.. قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها، لمدة 12 ساعة " غداً الاثنين 5 فبراير " اعتباراً من الساعة 12 ظهراً  وحتى الـــ 12 ليلاً  ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية مركز ببا

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب تطهير  المحطة،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

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