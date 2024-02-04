بالفيديو والصور.. توافد نجوم الفن على جنازة والدة تارا عماد

شهدت مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، لتوديع وتأدية صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد، التي وافتها المنية يوم السبت الماضي، الثالث من فبراير 2024. ومن المقرر تشييع جثمانها في مراسم الجنازة اليوم، الأحد الرابع من فبراير، بعد صلاة الظهر.

أعلنت الفنانة تارا عماد عن وفاة والدتها عبر منصة إنستجرام، حيث شاركت تعازيها وأحاسيسها قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة. اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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