رئيس جامعة عين شمس يشهد الحفل الأول لتخريج طلاب الطب الوافدين

شهد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، علي الأنور عميد الكلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الحفل الاول لتخريج طلاب الطب الوافدين دفعة ٢٠٢٣؛ بحضور هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، ريم الكباريتي مدير روابط الخريجين بالجامعة

شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، نيرة مصطفى مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية الطب.

وفي كلمته هنأ محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الخريجين وذويهم ، مشيدا بدور كلية الطب في تخريج كوادر علمية مميزة؛ كذلك دور الجامعة ممثلا في إدارة الوافدين ورابطة الخريجين.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الفرص بالمجال الطبي في مصر تتزايد بشكل مستمر ، مؤكدا حرص الجامعة استقبال جميع الطلاب الوافدين ودمجهم مع قرنائهم في المجتمع الجامعي.

وقدم على الأنور الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم متمنيا للجميع دوام النجاح في حياتهم العملية، مشيرا أن الكلية لا تألو جهدا لتخريج خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي ، كما أنها تعمل علي تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلا ايجابيا، مؤكدا أن كلية الطب جامعة عين شمس تفتح أبوابها لهم للتدريب و الالتحاق بالدراسات العليا

كما اوضح على الانور أن كلية طب عين شمس مصنفة ضمن أول ٢٠٠ كلية علي العالم، مضيفا اننا نسعي للوصول إلي أول ٥٠ كلية علي العالم.

كما ألقى ممثلون للخريجين كلمات تعبر عن شكرهم لبلدهم الثاني مصر وشكرهم للكلية و أعضاء هيئة التدريس لما قدموه لهم من علم و معرفة وخبرات اصقلت شخصياتهم خلال رحلتهم الدراسية.



ثم قام محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس و على الانور عميد الكليه بتكريم الخريجين و تسليم الشهادات لعدد ٢١٥ خريج وخريجه من ١٧ جنسية متنوعة مثل فلسطين و الأردن و سوريا و العراق و السعودية و البحرين و ماليزيا و نيجيريا و اندونسيا و الصومال و تشاد