وزارة الهجرة تطلق المرحلة الثانية من "اتكلم عربي".. والوزيرة تشارك بندوة الأزهر

الأحد 04/فبراير/2024 - 12:34 م

حظت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، اهتمام واسع من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث شاركت، في ندوة الأزهر الشريف بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، والتي عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وخلال الندوة، وجهت الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، لسعة صدره وترحيبه الدائم بالتعاون بين وزارة الهجرة ومشيخة الأزهر الشريف لنشر الوعي والحفاظ على موروثنا الثقافي والحضاري، بجانب جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الوزارة حرصت على دعم الهوية الثقافية لأبنائنا بالخارج، من خلال أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، لمواجهة هذا الغزو الثقافي الذي يقوم على محاربة اللغة العربية واستبدالها باللغات الأجنبية وطمس العادات والتقاليد الشرقية.

إطار مشاركتها في فعاليات الندوة الثقافية، كمتحدث رئيسي، تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جناح الأزهر الشريف ضمن الفعاليات المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الدورة 55. ودوّنت الوزيرة كلمة تذكارية في سجل ضيوف الشرف، واصفة الجناح بأنه مشرف وصرح ثقافي مبهر وجاذب للكثير من رواد المعرض

وتواصل وزارة الهجرة إقامة أنشطة للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في إطار مرحلتها الثانية تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.