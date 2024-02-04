وزيرة التخطيط: 1.7 مليون منشأة تعمل نشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك 5.8 مليون عامل في المشروعات الصغيرة ومتناهية وأن هذه المشروعات تساهم بحوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 80% من العمالة.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها التي ألقتها عبر "الفيديو كونفرنس" على هامش الجلسة الافتتاحية للتأمين متناهي الصغر، أن هناك 1.7 مليون منشأة في نشاط المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.

واكدت أن صناعة التأمين متناهي الصغر تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وبأسعار مناسبة للعملاء وذلك في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق.

ولفتت إلى أن التأمين متناهي الصغر تساهم في تعزيز الاستقرار الإقتصادي و الإجتماعي وتحمل المخاطر واكتشاف الفرص الجديدة ودفع جهود الشمول المالي.

وأشارت إلي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لها دور في تمكين الشباب و المرأة وتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع ومعرفي وبمساندة المشروعات الصغيرة.