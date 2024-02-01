نائب محافظ بني سويف يلتقى مسؤولي "التخطيط" ضمن خطوات إنشاء مقر لمركز خدمات مصر

التقى بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن الخطوات الأولية لإنشاء مقر لمركز خدمات مصر بمحافظة بني سويف، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الوزيرة الدكتور هالة السعيد، وتحت إشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء سلسلة لمراكز خدمات مصر، في مختلف المحافظات ، بهدف تطوير وبناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار.

وشهد اللقاء حضور كل من: تامر رفعت عبد الفتاح مدير مشروعات خدمات مصر،عمرو عبد الخالق عليوه منسق مشروع خدمات مصر، ومن المحافظة :هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني، أحمد العترة وكيل الإدارة الهندسية، محمود محمد إدارة الأملاك، عبد اللطيف سيد مكتب الاستثمار.

وخلال اللقاء، تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا الجانب، والتي شملت قيام اللجنة المُشكلة لهذا الغرض من المحافظة والوزارة بمعاينة قطعة الأرض المُخصصة لإنشاء مجمع خدمات مصر على مساحة 2050 متراً بناحية بياض العرب شرق النيل، ضمن مساحة 5 أفدنة من أراضي أملاك الدولة، والذي صدر بشانها قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيصها لهذا الغرض، حيث تم تحرير محضر استلام للمعنيين بتنفيذ المشروع، وذلك بعد التأكد من خلوها من أية تعديات أو إشغالات، تمهيدًا للتنفيذ وبدء أعمال الحفر والإنشاءات واستيفاء كافة التصاريح والتراخيص وفق القانون.