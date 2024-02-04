مقترح برلماني بتقليص نفقات الوزارات ومواكب السيارات الفارهة

اقترحت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقليص نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة، وذلك من خلال تقديمها اقتراحًا برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير شئون المجالس النيابية.

واتخذت النائبة في مقترحها نماذج لبعض الدول التي لجأت للتقشف وتقليل النفقات في أعقاب تعثرها اقتصاديًا، إذ أن الهدف يكمن في تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

واقترحت نماذج لتطبيق التقليص على سبيل المثال في حال وجود هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشار ، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين ، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصهم إلى سيارتين فقط ، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسياراته يكون أفضل لتقليل إستخدام البنزين ، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين فى الفصل التشريعى الأول ببعض مستشارى مجلس الدولة للمشاركة فى سن القوانين فى اللجان النوعية بمجلس النواب ، إلا أن مجلس النواب الحالى قرر الإستغناء عن هولاء المستشارين ، بهدف تخفيف الضغط على موازنة مجلس النواب ، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل بعد ذلك إلى مجلس الدولة ، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشارى مجلس الدولة داخل مجلس النواب.