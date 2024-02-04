أسعار الذهب اليوم الأحد 4 فبراير 2024

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 4 فبراير 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 4371 جنيه للبيع و 4429 جنيه للشراء

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3825 جنيه للبيع و 3875 جنيه للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3279 جنيه للبيع و 3321 جنيه للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2550 جنيه للبيع و 2214 جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 30.6 ألف جنيه للبيع و 31 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 135.951 ألف جنيه للبيع و 137.73 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 4.4 مليون جنيه للبيع و 4.43 مليون جنيه للشراء.