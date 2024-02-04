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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

نفذ حكم الإعدام بالرصاص في صديقه.. جثة مكبلة تقود لجريمة قتل متسلسل بأطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية ومكبلة بشال ومهشمة الوجه والأنف وبها آثار طلقات نارية بالرأس بمنطقة الشاطئ بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

حيث تم تحديد هوية الضحية والمتهم، اللذان سبق اتهامهما في عدة قضايا وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم يدعي "محمد" والشهبر بـ"تركي" وجري اقتياده إلي ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بجريمته، حيث استدرج الضحية إلى شاطئ النيل وأطلق النار على رأسه بسبب خلاف مالي.

وبتطوير مناقشة المتهم وبفحص خطوط سيره مؤخرا شوهد برفقة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" متغيب منذ 15 سنة، حيث تبين أن المتهم وراء تغيب المسجل ومتورط في جريمة قتل أخرى، حيث قام بإطلاق النار عليه وسرقة ممتلكاته بمنطقة كفر قنديل وتخلص من جثته بنهر النيل، كما تم العثور على آثار طلقات نارية في القارب الذي استخدمه المتهم للتخلص من الجثة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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