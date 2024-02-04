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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة شخصين عثر بحوزتهما على 2.5 كيلو حشيش بعين شمس للجنايات

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق المختصة إحالة  شخصين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات مـــن ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حـال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – عدد من الطلقات - مـبلغ مالى - 2 هواتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.

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