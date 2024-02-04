إحالة شخصين عثر بحوزتهما على 2.5 كيلو حشيش بعين شمس للجنايات

أمرت جهات التحقيق المختصة إحالة شخصين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات مـــن ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حـال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – عدد من الطلقات - مـبلغ مالى - 2 هواتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.