انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بالعمرانية، وفحص آثار الحريق؛ لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



كانت مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع فوق الأرضي بالعقار رقم 4 شارع عبده منصور من شارع مستشفى الصدر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.