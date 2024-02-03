الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق مساعدات لأوكرانيا خلال أيام

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، تمسك الاتحاد بموقفه القوي تجاه أوكرانيا في نضالها من أجل حريتها واستقلالها، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء صندوق مساعدات لأوكرانيا في إطار مرفق السلام الأوروبي خلال الأيام المقبلة.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم "جيمنيتش" في بلجيكا: "لقد ناقشنا بشكل جوهري المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ووحدتنا، والبحث عن مستقبل سلمي لأوكرانيا والشعب الأوكراني".

وأضاف: "لقد ناقشنا كثيرا الوضع في ساحة المعركة، وحالة الإمدادات العسكرية، وصندوق المساعدات الأوكرانية، والتي سيتم الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة داخل مرفق السلام الأوروبي".

وشدد بوريل على ثبات موقف الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "موقفنا لا يزال ثابتًا، وأوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم بشكل أسرع. يجب أن يأتي الدعم الآن. وانتصار أوكرانيا أمر حاسم ليس فقط لأوكرانيا، ولكن للسلام والاستقرار في أوروبا".