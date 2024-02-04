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الأحد 04 فبراير 2024
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محافظات

علوم الأرض بجامعة بنى سويف تزور هضبة إنتاج الفوسفات في الوادي الجديد.. صور

رحلة علمية لكلية
رحلة علمية لكلية علوم الأرض بهضبة فوسفات الوادي الجديد
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استقبلت هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، وفد من كلية علوم الأرض جامعة بني سويف في رحلة علمية لطلاب الكلية ضمن خطة التدريب العملي لمادة الجيولوجيا الحقلية لطلبة السنة النهائية بالكلية.

قال المهندس ثروت حجاب، مدير عام موقع فوسفات مصر بوزارة البترول في الوادي الجديد، إن موقع فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور استقبل وفد كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف والذي تكون من 89 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلبة وطالبات الكلية.

وأضاف «ثروت»، أن الشركة نظمت برنامجا عمليا لطلبة الكلية تضمن تقديم شرح وافي وزيارة عملية لكافة مراحل العمل والإنتاج بالشركة وشرح جهودها في توسيع خطط الأبحاث الجيولوجية ورفع معدلات الإنتاج وخطوات مشروعات القيمة المضافة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات ودراسات الاستفادة من الخامات المصاحبة بالإضافة لشرح التراكيب الجيولوجية بالهضبة وأبرز التراكيب الجيولوجية بها وقطاعات الإنتاج بها ودراسات الاستفادة من الخامات المصاحبة للفوسفات. 

ولفت «ثروت» إلى أنه تولى الشرح المهندس عاطف أحمد السيد، مدير عام موقع الشركة، والدكتور الكيمائي عماد عبد الحليم، والجيولوجي ضياء الحق جبريل، والجيولوجي يحي عبد المجيد قاسم. 

وفي ختام الزيارة قدم وفد الكلية برئاسة أ. د / إبراهيم عبد الجيد، عميد الكلية، أ.م.د/ حاتم بكري، مدير وحدة الجودة بالكلية والمشرف العلمي العام على الرحلة العلمية درع الكلية وشهادة تقدير للمهندس محمد عبد العظيم، رئيس الشركة وطارق إمام سلامة، نائب رئيس الشركة، وتسلمها نائبا عنهما المهندس ثروت حجاب مدير عام موقع الشركة، كما جرى تكريم المهندسين والجيولوجيين والكيميائيين والعاملين بالشركة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أكبر موقع تعديني على مستوى مصر وأكبر منتج لخام الفوسفات.

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