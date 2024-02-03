برشلونة يتغلب على ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

تغلب فريق برشلونة على مضيفه ألافيس بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ميندزوروتزا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

نجح الفريق الكتالوني في إنهاء الشوط الأول من اللقاء، متقدمًا بهدف سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22، بعدما استلم تمريرة زميله إلكاي جوندوجان بطريقة رائعة لينفرد بحارس مرمى ألافيس، ووضع الكرة على يساره.

في الشوط الثاني، أضاف جوندوجان الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 49 من صناعة بيدري جونزاليس.

وقلص سامو أوموروديون الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 51 من صناعة أليكس سولا.

وعزز البديل البرازيلي فيتور روكي فوز برشلونة بهدف ثالث في الدقيقة 63، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 72 بعد حصوله على بطاقيتن صفراوتين.

بتلك النتيجة، ارتقى برشلونة إلى المركز الثالث مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.