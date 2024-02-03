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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الحكومة اليمنية تبحث الدعم البريطاني في الجوانب الاقتصادية والمالية

معين عبدالملك
معين عبدالملك
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بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدَة شريف، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية اليوم السبت أنه تم التطرق - خلال اللقاء - إلى الدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتخفيف المعاناة الانسانية، التي صنعتها مليشيا الحوثي.

واستعرض رئيس الوزراء اليمني، التحديات التي تواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية، وما تقوم به من أجل معالجتها والإصلاحات التي يجري العمل عليها، وأهمية الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

بدورها، جددت السفيرة البريطانية، موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة، منوهة بما تقوم به الحكومة من جهود؛ رغم التحديات والظروف الصعبة.

اليمن المملكة المتحدة