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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

باير ليفركوزن يحتفظ بصدارة الدوري الألماني بثنائية في دارمشتات

بايرن ميونيخ ودارمشتات
بايرن ميونيخ ودارمشتات
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حافظ باير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني بفوزه على مضيفه دارمشتات 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وأحرز ثنائية باير ليفركوزن مهاجمه الإنجليزي ناثان تيلا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 33 و52.

بهذه النتيجة، رفع ليفركوزن رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد عند 11 نقطة ليحتل المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، قلب بايرن ميونخ تأخره وسط جماهيره بهدف إلي الفوز بثلاثة أهداف ليواصل ملاحقة باير ليفركوزن على الصدار بفارق نقطة واحدة.

باير ليفركوزن الدوري الألماني دارمشتات