معرض الكتاب.. قصور الثقافة: كتب طه حسين تجذب الزائرين

ذكرت الهيئة العامة لقصور الثقافة في بيان لها أن جناحها خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، يشهد إقبالا كبيرا من جمهور المعرض على اقتناء أعمال عميد الأدب العربي طه حسين والأعمال والدراسات الصادرة عنه، والتي أصدرتها قصور الثقافة وتواصل بها الاحتفاء بالذكرى الخمسين لرحيل العميد.

وطرحت الهيئة هذا العام عددا من الكتب التي قام العميد بترجمتها والمشاركة في تحقيقها وتشهد إقبالا كبيرا من جمهور المعرض،

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، 5 كتب دفعة واحدة عن سيرة ومسيرة د. طه حسين، وهي: "سلطة الكلمة.. مسالك لدراسة أدب طه حسين وفكره" لثلاثة من النقاد التونسيين هم منجي الشاملي، عمر مقداد، رشيد القرقوري، "ما بعد الأيام" لمحمد حسن الزيات، تقديم إيهاب الملاح، "وثائق ملف الطالب طه حسين بكلية الآداب.. ديسمبر 1910- أبريل 1914"، د. جيهان عمران، "العقلانية القلقة في فكر طه حسين"، د. محمد دوير، "طه حسين الإنسان والمشروع" د. صبري حافظ، فضلا عن استكمال نشر مؤلفاته التي بدأتها فى العام الماضي بإتاحة 20 عنوانا.

كما أضافت قصور الثقافة في هذا العام ندمن المعرض 36 عنوانا من مؤلفات وأعمال المحتفى به، وهي: "المعذبون في الأرض"، "من حديث الشعر والنثر"، "قادة الفكر"، "في الأدب الجاهلي"، "مستقبل الثقافة في مصر"، "أديب"، "ما وراء النهر"، "جنة الشوك"، "شجرة البؤس"، "حديث الأربعاء" (3أجزاء)، "دعاء الكروان"، "على هامش السيرة"، "الحب الضائع"، "الشيخان"، "الوعد الحق"، "أحلام شهر زاد"، "تقليد وتجديد"، "أدبنا الحديث ما له وما عليه"، "حافظ وشوقي"، "في الصيف"، "لحظات"، "مدرسة الأزواج"، "من أدب التمثيل الغربي"، "من هناك"، "صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان"، "أندروماك" ــ جان راسين- ترجمة: طه حسين، "أوديب وثيسيوس.. من أبطال الأساطير اليونانية" -أندريه جيد- ترجمة: طه حسين، "زديج ــ فولتير" -ترجمة: طه حسين، "روح التربية" غوستاف لوبون - ترجمة: طه حسين، "نظام الأثينيين" أرسطو طاليس- ترجمة: طه حسين، "من الأدب التمثيلي اليوناني" -سوفوكليس- ترجمة: طه حسين، "كليلة ودمنة" عبد الله بن المقفع- تحقيق: عبد الوهاب عزام وطه حسين، "آراء حرة" طه حسين ومحمد كرد علي، "الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا" طه حسين وأحمد محمد حسنين باشا وعلى مصطفى وحافظ عفيفي.