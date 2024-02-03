"شاومي" تفتتح فصلًا جديدًا في عالم التكنولوجيا المصرية بإطلاق Redmi 13C وشعار «صُنع في مصر»

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Redmi 13C في السوق المصرية، وذلك برؤية تقنية متقدمة وتفاصيل تصميم تلبي تطلعات المستخدمين.

ولم تكتف الشركة بالكشف عن مواصفات وتصميم الهاتف فقط، بل قررت شاومي أيضًا تعزيز الصناعة المحلية من خلال قرار ملفت بتصنيع هاتف Redmi 13C في مصر. ما يعكس التزامًا قويًا بتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز التنمية الصناعية في البلاد.

ويأتي هاتف Redmi 13C بمواصفات مميزة تجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين، حيث يتميز بمعالج MediaTek Helio G85 وشاشة كبيرة بحجم 6.74 بوصة. يتميز التصميم بالرقة، ويتوفر بألوان مستوحاة من الطبيعة مثل Midnight Black، Navy Blue، Clover Green، Glacier White.

تتميز الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة، وتقنيات مثل DC Viewing و Flicker Free لراحة العين. وتمتاز الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل للخلفية و8 ميجابكسل للأمامية، مع إمكانية تحسين سرعة التقاط الصور في وضع الليل.

ومع معالج MediaTek Helio G85 ونظام التشغيل MIUI 14، يوفر Redmi 13C أداءً سلسًا للألعاب والمشاهدة، مع إمكانية توسيع التخزين حتى 1 تيرابايت. يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن PD السريع بقوة 18 وات.

بإطلاق هاتف Redmi 13C، تتحقق شاومي من رؤيتها لتقديم تكنولوجيا عالية الجودة بأصل محلي، وتعزز التنمية المستدامة والاستدامة في المشهد التكنولوجي المصري.