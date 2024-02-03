مصرع سيدتين اختنقا داخل شقة بمنطقة السلام ونجاة ثالثة

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيبت نجلة أحداهن أختناقا بالغاز داخل شقة بمنطقة السلام.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفي السعودي الالماني باستقبالها كل من سيدة يمنية عمرها 72 سنة وشقيقتها 68 سنة متوفيتان اثر استنشاق غاز اول اكسيد الكربون كما عثر على ابنة الاولي وعمرها 40 سنة ربة منزل ومصابة بضيق بالتنفس وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، وبسوال أسرتهم اقر احدهم بتلقيه رساله استغاثه من الاولي وعقب حضوره والطرق علي الباب لم يستجب احد وقام بكسر الباب وتبين وجود اصابتهن المنوه عنها ووفاة اثنتين منهن ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.