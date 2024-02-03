محافظ أسوان يشارك فى فعاليات إعلان تفاصيل مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"



شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات المؤتمر الصحفى بالقاهرة الخاص بتدشين المؤتمر الدولى " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيعقد خلال يومى 2 و 3 مارس القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والسفيرة سها ناشد جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وعدد من المحافظين ونواب الوزراء والسفراء ، والجهات المختصة .

وفى كلمته، أكد اللواء أشرف عطية أن الدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحى يعطى الأولوية والأهمية له باعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض ، الذى لا يستوعب فقط العمالة المباشرة ، ولكن يمتد تأثيره المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق الدخل غير المباشر للملايين من المواطنين.

وأضاف: “هذا يجعلنا نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمى يليق بالمقومات والإمكانيات التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية فى مجال السياحة العلاجية والإستشفائية”.

وتابع محافظ أسوان: “نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للإستثمار الأمثل للتنوع فى المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحى لأسوان ، وهو الذى يظهر جلياً فى تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية ، بالإضافة إلى توافر مراكز الإستشفاء والإستجمام ، وفى مقدمتها مركز جراح القلب العالمى السير الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب”.

وأوضح أن أسوان تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية حيث أنها مصنفة عالمياً بشهادة اللجان المتخصصة لإحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر ، والإشعاعات المناسبة مما يؤهلها بأن تظل مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية ، ولاسيما فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق ونقل سياحى ومطارات وموانئ وشبكة طرق ، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى المجال السياحى .

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