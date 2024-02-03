تكريم متطوعي «حياة كريمة» في كفر الشيخ

شهد، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» على مجهوداتهم خلال عام 2023 بالمحافظة ، بمسرح الجامعة ،بإشراف العقيد أسامة الدسوقي مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، وإسلام جبر المنسق العام لحياة كريمة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

بدأت الفعالية بعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته، قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الاحتفالية تأتي في إطار نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى الشباب في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس السيسي، باعتبار المبادرة التي أطلقها من أكبر المشاريع التنموية في تاريخ مصر الحديث والعالم لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد دسوقي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابى على تحسين جودة الحياة.

من جانبه أكد إسلام جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الشباب المتطوعين لدورهم الفعال من خلال المشاركة الإيجابية فى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة وتم تبادل الدروع بين المؤسسة والمحافظة والجامعة وأخد صورة تذكارية للشباب المتطوعين بالمؤسسة.

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