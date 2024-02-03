محافظ قنا يعلن سعر توريد محصول قصب السكر لعام 2024

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن سعر توريد محصول قصب السكر للعام الحالى 2024 لمصانع شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية بسعر توريد قيمته 1500 جنيه بدل من 1100 جنيه للطن مع صرف حافز توريد لموردي قصب السكر على النحو التالى، 300 جنيه للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان، 400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد على 30 طنا للفدان وحتى 40 طنا للفدان، 500 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 40 طنا للفدان، على أن يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد من بداية الموسم وذلك وفقا لما جاء في قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 22 لسنة 2024.