عضو شعبة السيارات يتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 20% في 2024

توقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تواصل ارتفاع أسعار السيارات خلال 2024 بزيادة جديدة قد تصل إلى 20%.

وأضاف زيتون لـ«البوابة نيوز»، أن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بشكل كبير من قبل الوكلاء والمستوردين والموزعين والتجار؛ نتيجة قلة المعروض بسبب وقف الاستيراد وعدم قدرة الشركات توفير العملة الصعبة للاستيراد.

وأوضح عضو رابطة التجار، أن أسعار السيارات ستظل في الارتفاع لحين ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه وتوفير العملة الصعبة للاستيراد مما سيؤدي إلى توفير السيارات في مصر وبالتالي ثبات أو انخفاض أسعارها.

واستكمل «زيتون» حديثه قائلا: "اللي بيحصل غير طبيعي، والأزمة ستظل مستمرة، لأن لا توجد أي حلول حتى الآن لضبط السوق"، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30% منذ عام 2023.