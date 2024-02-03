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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

للتخلص من مرضه النفسي.. التحقيق في إشعال مهندس النيران بجسده

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اقدام مهندس على التخلص من حياته بسكب بنزين على جسده واشعال النيران في نفسه للتخلص من مرضه النفسي ليلقي مصرعه حرقاً

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الخليفة بالعثور علي جثه (مهندس مدني ) سن 33 متفحمه بداخل مدفن بمنطقة المقابر بالأوتوستراد .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتم العثور علي الجثة و بجواره جركن بنزين ، وجهاز لاب توب ، ومبلغ مالي ، وأدوية طبية نفسية.

بسؤال والده قرر بأن نجله متغيب منذ اسبوع تقريبا وأنه يعاني من أمراض نفسية منذ اكثر من عام ، تم تحرير محضرا بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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