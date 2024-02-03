وفاة 87 شخصًا على الأقل بسبب سوء التغذية بالكونغو الديمقراطية خلال الأشهر الـ3 الماضية

أفاد مسئولون محليون في إقليم "دجوجو" بمقاطعة "إيتوري" شرق الكونغو الديمقراطية بأن 87 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأكد رئيس مخيم "سافو" للنازحين في إقليم "دجوجو" إيمانويل ندالو - وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم - أن سوء التغذية تسبب في وفاة ما لا يقل عن 87 شخصا في المخيم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى مواجهة العديد من الأسر صعوبات هائلة بسبب سوء الأحوال الجوية التي دمرت خيامهم.

وناشد مسئولو الحكومة المركزية والعاملين في الإغاثة الإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ المنكوبين، حيث يخلو مخيم الإيواء من أي شيء.

جدير بالذكر أن ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم 11 طفلا، لقوا حتفهم في أبريل الماضي في مخيم "سافو" للإيواء بسبب سوء التغذية.