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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس أشمون يتفقد سير العمل بالمستشفى العام

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، سير العمل بمستشفى أشمون العام للتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بتلك الفترة،وكذا الإطمئنان على حالات المرضي ومستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم بالمستشفى، كما قام بتفقد قسم العناية الحرجة وأقسام الإستقبال والطوارئ، ووحدة القسطرة ، والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة وإستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفي .

من جانبة أكد النمر علي إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعانتهم.

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