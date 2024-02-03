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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس خادمة لاتهامها بسرقة لاب توب في عابدين

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس خادمة لاتهامها بسرقة لاب توب 4ايام على ذمة التحقيق بعابدين ، وإحراز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على خادمة أثناء بيعها حاسب ألى مسروق بدائرة قسم شرطة عابدين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازي حاسب آلى محمول "لاب توب "مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا   يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة.

وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العاملة للتحقيق.
 

قسم شرطة عابدين قسم شرطة مدينة نصر أول قسم شرطة مدينة نصر جهات التحقيق المختصة تمكن رجال مباحث القاهرة القبض علي خادمة أسلوب المغافلة احراز المضبوطات