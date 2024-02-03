وزير الدفاع الأمريكي: حان الوقت لتعطيل الميليشيات المدعومة من إيران.. الضغط الجمهوري يتزايد على بايدن لتوجيه ضربة مباشرة لطهران

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الوقت قد حان لتعطيل المزيد من الميليشيات المدعومة من إيران التي ضربت القوات والسفن الأمريكية في الشرق الأوسط، موضحا أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات مهمة ردًا على مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في الأردن.

وفي حين أن التهديد بالانتقام من القتلى دفع بعض الجماعات المسلحة إلى القول إنها أوقفت الأعمال العدائية، إلا أن الحوثيين في اليمن ما زالوا يهاجمون السفن.

ولم تنجح الضربات الأمريكية السابقة في ردع الهجمات، ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، ضربت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران القواعد الأمريكية في العراق وسوريا 166 مرة على الأقل بالصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه، مما أدى إلى حوالي ست ضربات أمريكية مضادة على المنشآت المسلحة في كلا البلدين.

كما نفذ الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ونسبت الولايات المتحدة الهجوم على البرج 22 في الأردن إلى حماس العراق، وهي مظلة للميليشيات المدعومة من إيران والتي تضم جماعة كتائب حزب الله المسلحة.

وبينما نفت إيران تورطها، قال أوستن: "لا نعرف إلى أي مدى كانت إيران تعرف أو لا تعرف، لكن هذا لا يهم حقًا لأن إيران ترعى هذه الجماعات"، وقال: "بدون هذه التسهيلات، لا تحدث هذه الأنواع من الأشياء".

وأضاف: " لا نريد الحرب مع إيران ولا يعتقد أن طهران تريد الحرب أيضًا، حتى مع تزايد الضغط الجمهوري على بايدن لتوجيه ضربة مباشرة لإيران.

وقال إن البنتاغون لا يزال يبحث في الأدلة الجنائية للطائرة بدون طيار التي ضربت البرج 22، وهي قاعدة سرية في شمال شرق الأردن كانت ذات أهمية حاسمة للوجود الأمريكي في سوريا المجاورة.

كانت الولايات المتحدة قد بدأت هجمات على المواقع المدعومة من إيران في سوريا والعراق، حيث ضربت حوالي 85 هدفًا مرتبطًا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له.

ويعتقد أن الضربات هي الأولى فقط في رد متعدد المستويات من قبل إدارة الرئيس جو بايدن ردًا على هجمات نهاية الأسبوع التي نفذها مسلحون مدعومون من إيران ضد قاعدة أمريكية في الأردن.

وأدى الهجوم الذي وقع في نهاية الأسبوع إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، كما انضمت الطائرات الأردنية إلى العملية وتم تحديد أهداف لها.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن عدة أشخاص قتلوا في الهجمات.

وقالت الجزيرة إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 شخصا على الأقل في الهجمات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 18 عنصرا من الجماعات المدعومة من إيران قتلوا، وأن الغارات الجوية دمرت 26 موقعا تؤوي ميليشيات إيرانية في الميادين والبوكمال بالقرب من الحدود بين سوريا والعراق، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت مواقع قرب مدينة دير الزور.