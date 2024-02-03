ضبط أسلحة و25 كيلو مخدرات خلال حملة امنية بالقاهرة.. صور

شنت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة حملة أمنية مكبرة لملاحقة وضبط المتاجرين فى المواد والأقراص المخدرة.

البداية عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدرالحشيش- فرد خرطوش - طلقتين)، كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية بحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة").



ونجحت أجهزة الأمن ف ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")، وتم ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش).

والقى رجال المباحث القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية بحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3,250 كيلو جرام لمخدر الفودو). وفى الزاوية الحمراء تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بحوزته (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة")، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض – ميزان حساس).



وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة المعادى بحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، كام تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام بحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الآيس– فرد خرطوش- طبنجة صوت وعدد من الطلقات)، ونجح رجال المباحث فى ضبط ضبط (عاطل) بحوزته (12030 قرص لعقار "الباركينول" المخدر).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

erfwef

erfwer

dfv sd