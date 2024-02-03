ضبط 4 أجانب أثناء أفتعالهم مشاجرة مع خامس لسرقة هاتفه بمدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على 4 أجانب أثناء أفتعالهم مشاجرة مع خامس لسرقة هاتفه مدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية أجنبية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية أجنبية" حال سيره بالطرق العام.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عقب إفتعال مشاجرة مع المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف لدى عميلهم (سيئ النية "يحمل ذات الجنسية الأجنبية" - مقيم بذات الدائرة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.