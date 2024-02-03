اليوم.. أمطار على الوجه البحرى وطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء وصقيع بسيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية و شمال الصعيد ومائل للدافء علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، وطقس شديد البرودة ليلا على اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد السبت الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 8 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 17 والصغرى 5 ، وعلى جنوب الصعيد 20 العظمي والصغرى 8 درجات.