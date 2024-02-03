77 عاما على انطلاق إذاعة دمشق السورية.. أبرز أحداث 3 فبراير

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث من فبراير، وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم..

1488 - المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبذلك يكون أول أوروبي يصل إلى أقصى الكرة الأرضية جنوبًا.

1815 - تأسيس أول مصنع تجاري لإنتاج الجبن في سويسرا.

1783 - إسبانيا تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.

1917 - الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ألمانيا غداة إعلان الأخيرة عن سياسة «حرب الغواصات» غير المحدودة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1947 - انطلاق إذاعة دمشق السورية الرسمية، وهي ثاني إذاعة تأسست في العالم العربي.

1950 - الشرطة البريطانية تلقي القبض على العالم النووي كلاوس فوكس بتهمة التجسس على البرنامج النووي البريطاني والأمريكي لصالح الاتحاد السوفيتي.

1962 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقرر حظر جميع أنواع المبادلات التجارية مع كوبا باستثناء المواد الغذائية والأدوية.

1969 - ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وذلك باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة.

2015 - الإعلان عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا على يد تنظيم داعش قبل شهر من تاريخه، والحُكومة الأُردُنيَّة ترُد بإعدام ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي.

2019 - الإعلان عن فوز السياسي السلفادوري فلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة بِرئاسة السلفادور بعد أن حصد ما نسبته 53% من الأصوات.