تشاهدون اليوم.. الرأس الأخضر تواجه جنوب إفريقيا .. ديبورتيفو ألافيس يستضيف برشلونة .. توتنهام يلتقي "إيفرتون "

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 على النحو التالي:



كأس الأمم الأفريقية

7:00 مالي - كوت ديفوار

10:00 الرأس الأخضر - جنوب أفريقيا

كأس آسيا

1:30 إيران - اليابان

5:30 قطر - أوزبكستان

الدوري الإنجليزي

2:30 إيفرتون - توتنهام هوتسبير

5:00 برايتون - كريستال بالاس

5:00 بيرنلي - فولهام

5:00 نيوكاسل يونايتد - لوتون تاون

7:30 شيفيلد يونايتد - أستون فيلا



الدوري الإسباني

3:00 فالنسيا - ألميريا

5:15 غرناطة - لاس بالماس

7:30 ديبورتيفو ألافيس - برشلونة

10:00 جيرونا - ريال سوسيداد

الدوري الإيطالي

4:00 إمبولى - جنوى

4:00 أودينيزى - مونزا

7:00 فروسينوني - ميلان

9:45 بولونيا - ساسولو

الدوري الألماني

4:30 بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ

4:30 فرايبورج - شتوتجارت

4:30 ماينز - فيردر بريمن

4:30 بوخوم - أوجسبورج

4:30 دارمشتات - باير ليفركوزن

7:30 كولن - اينتراخت فرانكفورت

الدوري الفرنسي

6:00 رين - مونبلييه

10:30 نانت - لانس