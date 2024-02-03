تشاهدون اليوم.. الرأس الأخضر تواجه جنوب إفريقيا .. ديبورتيفو ألافيس يستضيف برشلونة .. توتنهام يلتقي "إيفرتون "

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 على النحو التالي:
كأس الأمم الأفريقية
7:00 مالي - كوت ديفوار
10:00 الرأس الأخضر - جنوب أفريقيا
كأس آسيا
1:30 إيران - اليابان
5:30 قطر - أوزبكستان
الدوري الإنجليزي
2:30 إيفرتون - توتنهام هوتسبير
5:00 برايتون - كريستال بالاس
5:00 بيرنلي - فولهام
5:00 نيوكاسل يونايتد - لوتون تاون
7:30 شيفيلد يونايتد - أستون فيلا
الدوري الإسباني
3:00 فالنسيا - ألميريا
5:15 غرناطة - لاس بالماس
7:30 ديبورتيفو ألافيس - برشلونة
10:00 جيرونا - ريال سوسيداد
الدوري الإيطالي
4:00 إمبولى - جنوى
4:00 أودينيزى - مونزا
7:00 فروسينوني - ميلان
9:45 بولونيا - ساسولو
الدوري الألماني
4:30 بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ
4:30 فرايبورج - شتوتجارت
4:30 ماينز - فيردر بريمن
4:30 بوخوم - أوجسبورج
4:30 دارمشتات - باير ليفركوزن
7:30 كولن - اينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
6:00 رين - مونبلييه
10:30 نانت - لانس