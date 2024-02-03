البيت الأبيض: قاذفات "B1" استهدفت 4 مواقع للميليشيات في سوريا و3 في العراق

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية التي تم تنفيذها في سوريا والعراق كان باستخدام قاذفات "B1" واستهدف 4 مواقع للميليشيات في سوريا و3 في العراق.

كما أضاف، معلقًا على الضربات الأمريكية، أن الأهداف تم اختيارها منعًا لوقوع ضحايا من المدنيين في الدول التي تم استهداف الميليشيات المسلحة الموالية لإيران بها اليوم.

منذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له في سوريا والعراق.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة.

يذكر أن، الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بعد على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، أن الهجوم على أفراد الخدمة الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، أنه تم تنفيذه من قبل الجماعات المسلحة "المدعومة من إيران" والعاملة في سوريا والعراق.