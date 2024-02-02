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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

منافذ سلع تموينية مخفضة بقرى الوادي الجديد

منافذ سلع تموينية
منافذ سلع تموينية مخفضة ليلية بقرى واحة الخارجة في الوادي ال
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واصلت أمانة حزب مستقبل  وطن بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إقامة منافذ لبيع وطرح السلع التموينية المخفضة بالقرى التابعة لمركز الخارجة من خلال منافذ متنقلة ليلية تجوب قرى المركز.

قال محمد ناصر عباس، أمين  مساعد حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، إن أمانة المركز نفذت  سلسلة المبادرات المجتمعية وذلك بتنظيم مبادرة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بقرية "الجزائر" التابعة لمركز الخارجة.

وأوضح أن المنافذ تطرح أكياس معبأة سلع تموينية ( سكر - زيت - أرز - مكرونة - شعيرية ) تباع بأسعار مخفضة   بـ100 جنيه للكيس الواحد وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب لخدمة جميع فئات المجتمع ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية.

اقبال كثيف على منافذ الحزب بقرى الخارجة
اقبال كثيف على منافذ الحزب بقرى الخارجة
منافذ ليلية لحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة
منافذ ليلية لحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة
حزب الخارجة منافذ سلع أمانه