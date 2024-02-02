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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة على حريق هائل بانقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية في البحيرة

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، منذ قليل،  من السيطرة على نشوب حريق إثر انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، بمطلع الكوبرى العلوى بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطار من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، بكفر الدوار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وجاري فتح الطريق أمام السيارات ونقل مصاب إلى مستشفى كفر الدوار لتلقى العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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