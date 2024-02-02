تعرف على تشكيل أنجولا ونيجيريا فى ربع نهائي أمم أفريقيا

كشف البرتغالي بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن التشكيلة التي ستواجه منتخب نيجيريا، بعد قليل ، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023.



وجاء تشكيل منتخب أنجولا ضد نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونيو سينيوري دومينيك.

خط الدفاع: إيدي أفونسو، كيالوندا جاسبار، جوناثان بواتو، أوجستو ريال كارنيرو

خط الوسط: مانويل كافومانا، إستريلا، فريدي باليندي.

خط الهجوم: جيلبرتو، مابولولو، جيلسون دالا.

وعبر منتخب أنجولا لربع النهائي بعدما تخطى عقبة نظيره المنتخب الناميبي، بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، سجلها كلا من: جليسون دالا ثنائية بالإضافة إلى هدف من المهاجم مابولولو نجم فريق الاتحاد السكندري.

وأعلن منتخب نيجيريا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة

ويبدأ منتخب نيجيريا اللقاء بالتشكيل التالي:



نوابالي، إيكونج، أجاي، باسي، زايدو، أونيديكا، أيوبي، إينا، لوكمان، أوسيمين وسيمون.

ونجح منتخب نيجيريا في الوصول إلى دور ربع النهائي بعد تغلبه على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر. وجاء منتخب نيجيريا مجموعته في المركز الثاني بعد فوزه على منتخبات غينيا الاستوائية وكوت ديفوار وتعادله مع غينيا الاستوائية في الجولة الافتتاحية.