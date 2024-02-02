"الملك سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإنسانية في السودان وأفغانستان واليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفئات المحتاجة في السودان وأفغانستان واليمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي السودان، وزّع المركز 876 سلة غذائية على الفئات النازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 4.475 فردًا.

وفي أفغانستان، قدّم المركز 350 سلة غذائية في مديرية كوشته بولاية ننجرهار، استفاد منها 2.100 فرد.

وفي اليمن، واصل المركز تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، استفاد منه 142 فردًا خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير 2024.

ودشن المركز في مديريتي سيئون والمكلا بمحافظة حضرموت نشاطي توفير الحقيبة المدرسية وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًا في اليمن، يستفيد منه 150 يتيمًا بواقع 50 أسرة.

كما قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 261 مستفيدًا، خلال الفترة من 3 حتى 9 يناير 2024.

وفي سياق آخر، زار الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كازاخستان لدراسة الاحتياج الإنساني لتنفيذ برامج طبية تطوعية هناك، حيث التقى نائب وزير الصحة الكازاخية فيتشيسلاف دودنيك، لبحث سبل تعزيز التعاون الطبي والإغاثي بين البلدين.

وأكد الفريق على التزام السعودية بتقديم الدعم الطبي والإنساني للدول الشريكة، وذلك ضمن إطار جهود المركز لتقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي والإغاثي والصحي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.

وتؤكد هذه المساعدات على حرص السعودية على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة، والتخفيف من معاناة المحتاجين.