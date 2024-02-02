"نكسة هتلر في الاتحاد السوفيتي.. وغرق العبارة السلام 98".. أحداث فارقة في مثل هذا اليوم 2 فبراير

العديد من الأحداث المفصلية شهدها العالم في مثل هذا اليوم 2 فبراير، فما بين معارك استمرت لسنوات وانتهت في هذا اليوم، وما بين أحداث مأساوية كان أبرزها غرق المئات من المصريين في عبارة السلام 98، وفيما يلي نرصد أبرز هذه الأحداث.

1943.. هتلر يستسلم امام السوفيت

في 2 فبراير عام 1943 كان التاريخ شاهدا على اكبر هزائم الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية، حيث استسلم قائد الجيش الألماني السادس للقائد السوفيتي غيورغي جوكوف، وذلك في معركة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية.

ومعركة ستالينغراد هي واحدة من أكبر المعارك الفاصلة التي شهدتها الحرب العالمية الثانية. جرت في مدينة ستالينجراد، والمعروف حاليا باسم فولغوغراد، حيث كانت واحدة من النقاط المحورية خلال الحملة العسكرية الألمانية على الاتحاد السوفيتي، واستمرت حوالي 6 أشهر بين 21 أغسطس 1942 و2 فبراير 1943، وانتهت بهزيمة استسلام الألمان.

2006.. غرق عبارة السلام 98

وفي عام 2006، وقعت واحدة من المآسي الكبري في حياة أكثر من 1033 مصري مصرية راحوا ضحية غرق العبارة المصرية السلام 98 العاملة بين مصر والسعودية في البحر الأحمر أثناء إبحارها من منطقة تبوك إلى سفاجا.

العبارة المنكوبة، كانت امتلكها شركة السلام للنقل البحري، كانت قد تحركت من مدينة ضبا التابعة لمنطقة تبوك السعودية إلى سفاجا، قبل أن تغرق وعلى متنها أكثر من 1400 شخص.

وكشفت التحقيقات في الحادث العبارة الغارقة كانت تحمل 1415 شخصًا بينهم 1310 من الرعايا المصريين بالإضافة إلى طاقم الملاحة المؤلف من 104 فردًا.