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الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بعد رفع الفائدة.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

سعر الذهب
سعر الذهب
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شهدت أسعار الذهب ثباتا مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 داخل محلات الصاغة لليوم الثالث علي التوالي وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري أمس تحريك سعر الفائدة مقدار 200 نقطة أساس.

وسجلت اسعار الذهب في مصر استقرارا ليصل سعر عيار 21 لحوالي 3825 جنيه للبيع و 3875 جنيه للشراء، وعيار 14 حوالي 2557 جنيه للبيع و 2590 جنيه للشراء، وأوقية الذهب 2040 دولار للبيع و 2041 دولار للشراء.

بلغ سعر عيار 24 حوالي 4371 جنيه للبيع و 4428 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 3278 جنيه للبيع و3321 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 30.6 ألف جنيه للبيع و 31 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم